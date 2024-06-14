Real Madrid'den Borussia Dortmund'a çok net Arda Güler cevabı! 'Olasılık bile yok'

Borussia Dortmund, Real Madrid'den A Milli Takımımızın yıldızı Arda Güler'i kadrosuna katmak istedi. Ancak Madrid yönetiminin, Almanlara cevabı net oldu.

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlığın ardından sezonun ilk karşılaşmalarında forma şansı bulamadı. Ancak Güler, sezonun ikinci yarısında aldığı kısıtlı süreleri iyi değerlendirdi ve dünya spor kamuoyunun gündemine oturdu. Avrupa'nın birçok kulübü Real Madrid'in genç yeteneğini kadrosunu katmak için girişimlerde bulundu. O takımlardan birisi de Almanya futbolunun köklü kulübü Borussia Dortmund oldu. Ancak Alman ekibi, Madrid'den istediği cevabı alamadı.

REAL MADRİD'İN CEVABI NET OLDU

EURO 2024 başlarken Arda Güler ile ilgili sürprizi bir gelişme yaşandı. Defensa Central'de yer alan habere göre Borussia Dortmund, Arda için Real Madrid'e teklifte bulundu. Ancak Madrid'in cevabı çok net oldu.

Söz konusu haberde Borussia Dortmund'un, Arda Güler için Real Madrid ile iletişime geçtiği, ancak Madrid yönetiminin bu transfer için, "Olasılık dahilinde bile değil!" cevabını verdiği aktarıldı.