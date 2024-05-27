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Haberler > Spor > Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında olacak mı? Hayalini açıkladı

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında olacak mı? Hayalini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Arda Güler, Real Madrid, Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi Arda Güler'den yeni açıklamalar geldi. "İnşallah final maçında oynarım, oynamazsam da hiçbir problem yok" diyen Arda, bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak istediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran Cumartesi günü Borussia Dortmund ile karşılaşacak Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde organize ettiği basın gününde açıklamalarda bulundu.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında olacak mı? Hayalini açıkladı - 1. Resim

"Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in bu kupayı almasını istiyorum" diyen Arda, "Finale kaldığımız için ve benim ilk finalim olmasından dolayı çok mutluyum, çok gururluyum" şeklinde konuştu.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında olacak mı? Hayalini açıkladı - 2. Resim

Türk halkının kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Arda Güler, "Türk halkının desteğinden dolayı çok mutluyum. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Umarım her şey benim için daha da iyi olur ve onları gururlandırmaya devam ederim" ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında olacak mı? Hayalini açıkladı - 3. Resim

Arda Güler, maç oynama konusunda yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdiğini belirterek, "Zor bir sezon başlangıcı yaptım ve fırsatlar gelsin diye çok bekledim ama son bir ayda fırsatlar gelince de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım böyle olmaya devam eder. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giyemedim ama bundan dolayı hayal kırıklığım yok. Önemli olan oradaki kupayı almak" şeklinde konuştu.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında olacak mı? Hayalini açıkladı - 4. Resim

ANCELOTTI, ARDA'YI ÖVMÜŞTÜ

Diğer yandan etkinlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda ile ilgili sorulan bir soruya "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Mükemmel bir gol atma serisi yakaladı. Neredeyse yüzde 100 ile oynadı. Elbette cumartesi günkü final maçı içinde faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" cevabını vermişti.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında olacak mı? Hayalini açıkladı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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