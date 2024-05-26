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Arda Güler oynamadı gol sesi çıkmadı! Real Madrid sezonu beraberlikle kapattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler oynamadı gol sesi çıkmadı! Real Madrid sezonu beraberlikle kapattı
Laliga, Arda Güler, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid, sahasında Real Betis ile golsüz berabere kaldı. Son haftaların formda ismi Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

LaLiga'da sezonun son maçında Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk etti. Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından mücadelenin ikinci yarısında iki takım ağları havalandıramadı.

İki takımda sezonu 1 puanla tamamladı. Real Madrid 95, Real Betis ise 57 puana ulaştı.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid'in Real Betis'i konuk ettiği maçta Arda Güler maça yedekler arasında başladı. Milli futbolcu, Real Betis karşısında süre almadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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