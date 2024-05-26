Arda Güler oynamadı gol sesi çıkmadı! Real Madrid sezonu beraberlikle kapattı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Real Madrid, sahasında Real Betis ile golsüz berabere kaldı. Son haftaların formda ismi Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.
LaLiga'da sezonun son maçında Real Madrid, sahasında Real Betis'i konuk etti. Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından mücadelenin ikinci yarısında iki takım ağları havalandıramadı.
İki takımda sezonu 1 puanla tamamladı. Real Madrid 95, Real Betis ise 57 puana ulaştı.
ARDA GÜLER SÜRE ALMADI
Real Madrid'in Real Betis'i konuk ettiği maçta Arda Güler maça yedekler arasında başladı. Milli futbolcu, Real Betis karşısında süre almadı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi