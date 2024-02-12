Arda Güler'den 1 yılda 3.transfer! Galatasaray detayı Fenerbahçelileri telaşlandırdı

La Liga'nın 24. haftasında evinde Girona'yı 4-0 yenen Real Madrid dişli rakibiyle puan farkını 5'e çıkardı. Kritik maçta Arda Güler'in 77.dakikada oyuna girmesi ve takımına penaltı kazandırması alkış toplarken, yıldız futbolcu hakkında İspanyol basınında yer alan 'Arda kiralık olarak gidebilir' haberi bir hayli ilgi uyandırdı.

Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olmasına rağmen ağır sakatlık problemleri yaşayan ve Ancelotti tarafından geri plana itilen Arda Güler'in sezon sonunda bir başka kulübe kiralanacağı iddia edildi.

İspanya'dan Super Deporte gazetesinin haberine göre; Bayer Leverkusen ve Tottenham, Arda Güler'i kiralamak için yarış halinde...

ARDA GÜLER KENDİSİNE YER BULAMADI

Gazetenin haberinde, Arda Güler'in Bernabeu'daki durumunun sakatlıklar ve takımdaki diğer oyuncuların yüksek form düzeyi nedeniyle karmaşık olduğu ve bu nedenlerle istediği süreleri bulamadığı belirtildi. Arda Güler'in Real Madrid hücum hattında kendisine yer açamadığı ve bu nedenle gelişiminin duraklaması riskinin olduğu belirtildi.

REAL MADRİD ARDA GÜLER'İ KİRALAYACAK

Real Madrid Kulübü'nün de büyük yatırım yaptığı Arda Güler'in potansiyeline ulaşması için uygun bir Avrupa kulübüne kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

LO CELSO GALATASARAY'A ARDA GÜLER TOTTENHAM'A

Real Madrid'in 20 + 10 milyon euro'ya Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, bu sezon 4 resmi maçta 89 dakika süre aldı. Arda Güler, son maçta Girona'ya karşı Vinicius'un yerine oyuna girdi ve takımına penaltı kazandırdı. Lo Celso'dan beklenen verimi alamayan Ange Postecoglou'nun Arda Güler'i çok istediği belirtilirken, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı transfer etmesi halinde Tottenham'ın orta sahadaki boşluğu Arda'yla doldurmak istediği, Tottenham Başkanı Levy'nin Florentino Perez'le görüşmelere başladığı bildirildi.