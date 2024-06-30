Arda Güler'den Joselu'ya veda mesajı! Bonservis bedeli belli oldu

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz 30 Haziran 2024 12:44 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 12:49 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Katar'ın Al-Gharafa takımına transfer olan Joselu için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.