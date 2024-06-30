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Arda Güler'den Joselu'ya veda mesajı! Bonservis bedeli belli oldu

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Arda Güler&#039;den Joselu&#039;ya veda mesajı! Bonservis bedeli belli oldu
Real Madrid, Joselu, Arda Guler, Haber

Spor Haberleri

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Katar'ın Al-Gharafa takımına transfer olan Joselu için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dünya devi Real Madrid, geçtiğimiz sezon Espanyol'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı, sonrasında ise satın alma opsiyonunu kullandığı deneyimli forvet oyuncusu Joselu'yu sattığını duyurdu.

Joselu,Katar'ın Al-Gharafa takımı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

ARDA GÜLER'DEN JOSELU'YA VEDA

Real Madrid'de oynayan milli yıldızımız Arda Güler, takımdan ayrılan Joselu için veda mesajı paylaştı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Arda, 'Gracias por todo Joselu (Teşekkürler Joselu)' ve 'All the best amigo (En iyi dileklerimle dostum)' notunu düştü.

Arda Güler'den Joselu'ya veda mesajı! Bonservis bedeli belli oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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