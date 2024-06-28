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Ancelotti'den Arda Güler'e kritik telefon! Kararını açıkladı, genç yıldız itiraz etti

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Euro2024, Ardagüler, Haber

Spor Haberleri

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Çekya maçı sonrası Arda Güler'i aradı. Arda hakkında aldığı kararı açıklayan Ancelotti, aldığı cevap karşısında şaşırdı.

Türkiye, EURO 2024 F Grubu'nda aldığı iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile adını son 16'ya yazdırdı. Tüm dünyadan futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşmalarda ilgi odağı ise Real Madrid'de forma giyen Arda Güler oldu.

Sezon boyunca İspanyol takımında çok az forma şansı bulabilen ve sakatlıklarla boğuşan Güler, Çekya maçından sonra Real Madrid'in İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile görüştü.

ARDA'DAN ANCELOTTİ'YE İTİRAZ

İspanya'da yayınlanan Defensa Central'in haberine göre; Ancelotti, Arda Güler'i arayarak "Türkiye yarı finale çıkarsa seni Amerika kampına götürmeyeceğim" dedi. Ay yıldızlı futbolcu ise bu duruma itiraz etti.

Arda "Beni turdan çıkarmayın. Daha az tatil yapacak bile olsam takımla birlikte kampa katılacağım.Geçen sene çok zaman kaybettim. Bir an önce takıma katılmak istiyorum" diyerek bu kararı reddetti.

Arda Güler'in bu durumu bildirmesinin ardından İspanyol ekibi, Arda'ya hem tatil yaptırıp hem de ABD turuna katılmasını sağlayacak bir formül arayışına başladı.

Teknik ekip Arda Güler'in kampa gitmek istemesini takdirle karşılamakla birlikte dinlenmesi gerektiğini de düşünüyor. Aksi halde geçen seneki gibi sakatlıkların olmasından endişe ediliyor.

Düzenleyen:  - Spor
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