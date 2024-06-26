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Arda Güler Real Madrid'den ayrılabilir! İspanyollar, İngiliz devine 2 şart sundu

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Arda Güler Real Madrid&#039;den ayrılabilir! İspanyollar, İngiliz devine 2 şart sundu
Real Madrid, Arda G&Uuml;Ler, Liverpool, Haber

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı. İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, Arda Güler için Real Madrid'e teklif yaptı. Real Madrid'in Güler'in gidişine 2 şartla onay vereceği aktarıldı.

Real Madrid'in geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği ve A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı. Liverpool, Real Madrid'in genç yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

KİRALAMAK İÇİN İZİN VERECEK

Team Talk'ta yer alan habere göre Real Madrid, Liverpool'a ilk şart olarak Arda Güler'i ocak ayına kadar kiralamak için izin verecek. Ancak bu durum şartlara göre sezon sonuna kadar uzatılabilecek.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılabilir! İspanyollar, İngiliz devine 2 şart sundu - 1. Resim

SÖZLEŞMEDE OPSİYON OLMAYACAK

Haberde Real Madrid'in 2. olarak ise kiralık sözleşmesine herhangi bir satın alma opsiyonun konulmayacağını şart koştuğu ifade edildi. Liverpool'un bu şartları kabul etmesi durumunda transferin kiralık olarak gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Düzenleyen:  - Spor
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