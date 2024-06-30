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Emekli polisin acı ölümü! Sahilde yürüyüşe çıktı, canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Emekli polisin acı ölümü! Sahilde yürüyüşe çıktı, canından oldu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da sahilde yürüyüşe çıkan emekli polis yere yığılıp kaldı. Sağlık ekipleri, emekli polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtledi.

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yürüyüş yolunda emekli polis memuru Fakı Sarıaslan (61) yürürken olduğu yere yığılıp kaldı.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fakı Sarıaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sarıaslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Sarıaslan'ın daha önce Samsun'da da görev yaptığı ve Yozgat Polis Okulundan emekli olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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