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Kocaeli'den acı haber! Göreve giden polis şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;den acı haber! Göreve giden polis şehit oldu
Kocaeli, Şehit Polis, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de ekip aracı ile göreve giderken kaza geçiren polis memuru Cemalcan Ev hastaneye kaldırılmıştı. Acı haber geldi, Cemalcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kocaeli'nde 29 Haziran tarihinde ekip otosuyla göreve giden trafik polisi Cemalcan Ev, D-100 Karayolu'nda kaza yaparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cemalcan'ın şehadet haberi geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan paylaşımda, "Kocaeli Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cemalcan Ev, 29 Haziran Cumartesi günü saat 08.45 sıralarında görevli iken Kocaeli D-100 Karayolu üzerinde yaralamalı trafik kazası geçirmesi sonrası yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi pazar günü saat 10.00’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından, Ordu İli Gölköy İlçesi Kaleköy Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aynı yer mezarlığına defnedilecektir" denildi.

"RUHU ŞAD, MAKAMI ALİ OLSUN"

Kocaeli Valiliğince yapılan paylaşımda ise, "Şehidimiz memleketi Ordu’da ebedi aleme uğurlanacaktır. Cumartesi günü sabah saatlerinde görevi başında iken geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Cemalcan eV, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Pazar günü saat 10.00’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde şehidimiz için yapılacak töreninin ardından, baba ocağı olan Ordu’da ebedi aleme uğurlanacaktır. Şehidimiz polis memuru Cemalcan Ev’e Allah’tan rahmet, ailesine, aziz milletimize ve polis teşkilatımıza sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, makamı âli olsun" ifadeleri kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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