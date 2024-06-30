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Prof. Dr. Bekir Karasu bir anda ortadan kayboldu! 4 gündür haber alınamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Prof. Dr. Bekir Karasu bir anda ortadan kayboldu! 4 gündür haber alınamıyor
Eskişehir, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de evinden ayrıldıktan sonra bir anda ortadan kaybolan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber alınamıyor.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karası, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından Prof. Dr. Karasu'nun bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, Prof. Dr. Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı tespit edildi.

Prof. Dr. Bekir Karasu'nun bulunması amacıyla ülke genelinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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