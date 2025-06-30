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Haberler > Spor > Napoli, Victor Osimhen'in teklifleri kabul etmemesine öfkeli! Osimhen kızdırıyor...

Napoli, Victor Osimhen'in teklifleri kabul etmemesine öfkeli! Osimhen kızdırıyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Napoli, Victor Osimhen&#039;in teklifleri kabul etmemesine öfkeli! Osimhen kızdırıyor...
Victor Osimhen, Napoli, Galatasaray, Al Hilal, Juventus, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Al Hilal Napoli’ye 75 milyon avro ödemeye hazırdı fakat Osimhen yine yan çizdi. Paradan olan İtalyanlar gelecek bir teklifi daha geri çevirirse yıldız golcüyü kadro dışı bırakacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Victor Osimhen’in durumu ne olacak? Süreç hangi aşamada? Galatasaray’a gelecek mi, Napoli’de kalacak mı?Soru çok ama net cevap yok.

Napoli, Victor Osimhen'in teklifleri kabul etmemesine öfkeli! Osimhen kızdırıyor... - 1. Resim

Galatasaray Kulübü ile kiralık sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona erecek olan Nijeryalı forvet, kariyeri ile alakalı nihai kararını henüz vermedi! Aslan’ın sezon başı 23 milyon avrodan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği Osimhen, sarı kırmızılı yönetimden son olarak 15 Temmuz’a kadar zaman istedi. Cimbom buna da ‘tamam’ dedi ve beklemeye geçti.  

Napoli, Victor Osimhen'in teklifleri kabul etmemesine öfkeli! Osimhen kızdırıyor... - 2. Resim

BİR SENE OTURABİLİR!

Osimhen, Al Hilal’in bonuslarla 45 milyon avroluk teklifini de geri çevirdi. Avrupa’dan gelecek teklifleri de görmek isteyen golcü isim, Juventus ya da Liverpool’dan cazip bir öneri bekliyor.

PEKİ TRANSFER GERÇEKLEŞMEZSE NE OLACAK? 

Osimhen, bonservisi elinde olan eski kulübü Napoli’nin yolunu tutacak. İtalyan La Repubblica’nın haberine göre Napoli, Osimhen’in gelen teklifleri reddetmesi durumunda oyuncuyu kadro dışı bırakarak, 1 yıl futboldan uzak kalacağını duyurdu.

Napoli, Victor Osimhen'in teklifleri kabul etmemesine öfkeli! Osimhen kızdırıyor... - 3. Resim

SÜREÇ ASLAN LEHİNE 

Osimhen’in gelen teklifleri geri çevirmesi ve Avrupa’dan da istediği rakamları bulamaması süreci Galatasaray lehine güçlendiriyor. Sarı kırmızılı camia da sabırla Osimhen’in yolunu gözlüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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