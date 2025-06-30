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Al Hilal'in Youssef En-Nesyri'nin peşini bırakmaya niyeti yok! Yeni teklif 40 milyon euro

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Al Hilal&#039;in Youssef En-Nesyri&#039;nin peşini bırakmaya niyeti yok! Yeni teklif 40 milyon euro
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktörlük koltuğuna Simone İnzaghi’yi oturtan Suud ekibi, sarı lacivertli golcü için yeni teklif hazırladı. Kapıyı bu sefer 40 milyon avroluk bir paketle çalacaklar.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de Jhon Duran sevinci yaşanırken, Kolombiyalının gelişiyle ikinci golcü durumuna düşecek Youssef En-Nesyri konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir Faslı yıldızı isteyen Al Hilal, 30 milyon avroluk teklifi geri çeviren sarı lacivertlilerin kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

Al Hilal'in Youssef En-Nesyri'nin peşini bırakmaya niyeti yok! Yeni teklif 40 milyon euro - 1. Resim

Suud ve Fas medyası, Al Hilal’in yeni teknik direktörü Simone İnzaghi’nin En-Nesyri için ısrarcı olduğunu yazarken, 28 yaşındaki golcü için 40 milyon avroya yakın bir teklif hazırlandığını öne sürdü. Al Hilal’in ana parayı 35 milyon avroya yükseltip, ayrıca bonuslarla transferi bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor. 

Al Hilal'in Youssef En-Nesyri'nin peşini bırakmaya niyeti yok! Yeni teklif 40 milyon euro - 2. Resim

REKOR GELİR BEKLENTİSİ 

Devre arasında Al Nassr’ın, sonrasında ise Al Hilal’in En-Nesyri için yaptığı 30 milyon avroluk teklifleri geri çeviren F.Bahçe, Jhon Duran’ın resmîleşmesiyle, Faslı yıldızın durumunu yeniden masaya yatıracak. Golcü sorunun çözülmesiyle Mourinho’nun da En-Nesyri vetosunu kaldırması bekleniyor.

Al Hilal'in Youssef En-Nesyri'nin peşini bırakmaya niyeti yok! Yeni teklif 40 milyon euro - 3. Resim

En-Nesyri’nin de Fenerbahçe’den ayrılma konusundaki ısrarı sebebiyle teklifleri değerlendirme kararı alan sarı lacivertliler, Faslı yıldızdan en az 40 milyon avroluk gelir bekliyor. Eğer transfer biterse En-Nesyri, Sacha Boey’e ait 30 milyon avro net, artı 5 milyon avro bonusluk rekorunu kırarak Türkiye’den giden en pahalı oyuncu olacak.

Al Hilal'in Youssef En-Nesyri'nin peşini bırakmaya niyeti yok! Yeni teklif 40 milyon euro - 4. Resim

TUTUK BAŞLADI GÜZEL BİTİRDİ

Jose Mourinho’nun forvet tercihindeki bir numaralı ismi olan Youssef En-Nesyri, tutuk başladığı geçen sezonun son dönemlerinde golleriyle ön plana çıkmıştı. Faslı oyuncu 52 maçta süre alırken 30 gol ve 7 asistle ön plana çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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