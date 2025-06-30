Kolombiyalı golcü artık Kadıköylü! Jhon Duran evine geliyor

Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü Jhon Duran’ın transferini bitirdi. Al Nassr’la kiralama konusunda anlaşan sarı lacivertliler, Duran’ı da imzaya ikna etti.

Satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe’ye gelecek 21 yaşındaki yıldız için Al Nassr’a 7 milyon avro kiralama bedeli ödenecek. Duran’ın yıllık ücretinin 10 milyon avrosu Fenerbahçe’nin kasasından çıkacak, kalan 8 milyon avroyu ise Al Nassr karşılayacak.

Bonuslar da içeren sözleşmeye göre şampiyonluk hâlinde Duran 1,5 milyon avro daha kazanacak. İstanbul’da oturacağı evi de online olarak gören Jhon Duran’ın, salı günü yapılacak forma lansmanına yetişmesi bekleniyor.

O BİR BOMBACI

Güçlü fiziği, hızlı ve agresif oyunuyla Fenerbahçe’nin aradığı golcü profiline tam olarak uyan Jhon Duran, özellikle sert şutlarıyla dikkati çekiyor. Hava toplarında da etkili olan Kolombiyalı, kaleyi gördüğü yerden isabetli vuruşlarıyla can yakıyor.

Duran’ın eksik yanı ise asisti. Tek düşüncesi gol olan Kolombiyalı, topsuz oyunda çok fazla görünmüyor.

DAVİNSON SANCHEZ DESTEĞİ

Kolombiya medyası, Fenerbahçe’nin Duran transferini bitirdiğini yazarken, Davinson Sanchez etkisine vurgu yaptı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi vatandaşı Duran’a, “Fenerbahçe'ye gel. Türkiye Ligi çok kaliteli. Burada güzel bir hayat sürebilirsin” sözleriyle yön gösterdi.

BİR KOLOMBİYALI DAHA

Fenerbahçe’nin Jhon Duran’dan sonra Yaser Asprilla transferini de bitirmesi bekleniyor. Duran’ın millî takımdan arkadaşı olan 21 yaşındaki forvet için sarı lacivertliler, Girona’yla pazarlıklara başladı. İspanyol ekibinin 15 milyon avro bonservis bedeli biçtiği Asprilla’yı Jose Mourinho’nun da onayladığı belirtiliyor.