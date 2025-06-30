Sorumsuzluk faturası! Zümrüt yeşiliydi, siyaha büründü

Orman yangınlarının biri söndürülüyor diğeri başlıyor. İzmir, Sakarya, Bilecik, Manisa’da, havadan ve karadan müdahale ile alevler kontrol altına alındı. Son üç günde 150’den fazla büyük yangın çıktı. Yetkililer, yangınların önemli kısmına sorumsuzca atılan izmaritler ile piknikçilerin yaktığı ateşin yol açtığını açıkladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarında da artış yaşandı. Yetkililer, yangınların önemli kısmına sorumsuzca atılan izmaritler ile piknikçilerin yaktığı ateşinin yol açtığını açıkladı.

Son iki günde 150 orman yangınına müdahale edildi. Sakarya, Bilecik, Manisa, Bolu. Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangında büyük oranda kontrol altına alındı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi’nde yaşanan yangın faciasının ardından dün hayat normale döndü. Evleri alevlerin arasında kaldığı için komşularına sığınan vatandaşlar evlerine geri döndü. Yangının ardından havadan çekilen drone görüntüleri, zümrüt yeşili orman manzarasının adeta kömür karasına döndüğünü gözler önüne serdi.

Yangında evlerini yanmaktan son anda kurtardıklarını anlatan mahalle sakinleri “Helikopterler yetişmese az daha alevler koca mahalleyi yutacaktı. Güzelim ormanımızdan eser kalmadı. Ama birlik olup yeniden yeşerteceğiz” diye konuştular.

"HERKESE GEÇMİŞ OLSUN"

Aynı mahallede ikamet eden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görevli itfaiye eri Furkan Ertekin ise, kendi köyü yanarken başka bir bölgede devam eden yangına müdahale ettiğini, görevini terk edemeyeceği için o anda köydeki komşularının yanında olamadığını aktardı.

Alevlere müdahale ederken hep köyünü düşündüğünü kaydeden alev savaşçısı Furkan Ertekin “Çok şükür ki orman ekiplerimiz, belediye itfaiye ekiplerimiz çok güçlü, anında ve organize müdahale ile can ve mal kaybı yaşanmadan alevleri söndürdüler. Komşu köylerden bile köyümüze desteğe gelenler olmuş, onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Evine 10 metre kala bahçesindeki saman ve 200 balya yulafın yandığını belirten Ertekin “Alevler ahıra sıçramış, arkadaşlar sağ olsun ahırdaki koyunları çıkarmışlar. Traktör ve römorklar vardı çok şükür onlara da bir şey olmamış. Çok şükür bununla atlattık, herkese geçmiş olsun” diye konuştu.

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BİLECİK'TEKİ YANGINI YAĞMUR SÖNDÜRDÜ

Sakarya’da çıkan ve Bilecik’e sıçrayan orman yangını yağmurun etkisiyle kontrol altına alındı.

Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA’lar ile 1.000’in üzerinde personelle müdahalede bulunuldu. Yangın nedeniyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesindeki 14 yerleşim yeri tahliye edildi.

3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştıkları alevler, dün sabah yağan yağmurun etkisiyle söndürüldü. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilecik’te meydana gelen orman yangınlarında 3 köyde 23’ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi birimin ağır hasar aldığını bildirdi. Bakan Kurum “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır” ifadelerini kullandı.

ONLAR ORMANDA MANGAL DERDİNDE!

Sakarya’da başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. Gölpazarı ve köylerinde sabah etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası yangın söndürüldü. 9 köyün tamamen tahliye edildiği Gölpazarı yangınında alevler sönerken, soğutma işlemi yapılıyor.

Bilecik kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark’ta çekilen bu fotoğraf karesi ise âdeta ‘pes’ dedirtti. Gölette mesire alanına piknik için gelen bir ailenin çam ağaları altında yaktıkları ateşi gören vatandaşlar tepki gösterdi. Gölette bir jandarma noktası olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlar, ekiplerin bu ateşlere izin vermemesini istedi.

"28 GÜNDE 1.459 YANGINA MÜDAHALE ETTİK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu. Önce Sakarya’ya ardından da İzmir’e giden Yumaklı, son durum hakkında bilgi verdi.

Tarım Bakanı Yumaklı “İzmir’de yer yer 120 kilometreye ulaşan bir rüzgâr var. Birkaç hava aracımız kalkmayı denerken düşme tehlikesi geçirdi. Üç vatandaşımız dumandan etkilendi. Gaziemir’de ‘Beyaz Evler’ denilen bir bölgedeki fabrikanın bahçesinde yakılan bir şeyden dolayı yangın çıkmış. Mücadelemiz sürüyor” dedi.

Manisa Akhisar’daki yangının da sürdüğünü aktaran İbrahim Yumaklı “Tam söndürdük derken rüzgâr sebebiyle yanmış yerlerin içerisindeki kıvılcımlar maalesef dışarı taşındı” ifadelerini kullandı. Yumaklı, 1 Haziran’dan bu yana 569’u ormanda olmak üzere 1.459 yangına müdahale ettiklerini aktararak “Yangınların 258’i anızdan, 126’sı sigara izmaritinden, 34’ü piknik ateşinden, 26’sı çöplükten, 4’ü havai fişek atılmasından çıktı. Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.