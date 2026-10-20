Arda Güler'in en iyi mevkisi soruldu: Jose Mourinho cevapladı

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü Leipzig'e karşı oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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İspanyol devi Real Madrid, Laliga'da Villarreal'i 1-0, Sevilla'yı 4-1, Şampiyonlar Ligi'nde ise Roma'yı 4-3 mağlup ettikten sonra Devler Ligi'nin 32üncü haftasında Leipzig'i konuk edecek.

"ÇOK İYİ PERFORMANS"

Real Madrid'in Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, "Birkaç gün içinde 3 maç kazandık ve son Sevilla galibiyetimizde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Her açıdan çok iyi bir performanstı" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho

"FARKLI DENEYİMLERE SAHİPLER"

Milli yıldızımız Arda Güler ve Uruguaylı oyuncu Federico Valverde'nin hangi mevkide en iyi performansını sergilediği sorusuna Mourinho, "Onlar için en iyi pozisyon sahada olmak. İkisi de farklı deneyimlere sahip. Çok yönlü olabilme ve çeşitli pozisyonlara uyum sağlama yetenekleri var. Kendi doğal pozisyonlarında oynamazlarsa hiç oynamayan futbolcular da var" cevabını verdi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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