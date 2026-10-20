Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Arda Güler'in en iyi mevkisi soruldu: Jose Mourinho cevapladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Arda Güler'in en iyi mevkisi soruldu: Jose Mourinho cevapladı
Başlık ResmiArda Güler'in en iyi mevkisi soruldu: Jose Mourinho cevapladı

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü Leipzig'e karşı oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaydet
|

İspanyol devi Real Madrid, Laliga'da Villarreal'i 1-0, Sevilla'yı 4-1, Şampiyonlar Ligi'nde ise Roma'yı 4-3 mağlup ettikten sonra Devler Ligi'nin 32üncü haftasında Leipzig'i konuk edecek.

"ÇOK İYİ PERFORMANS"

Real Madrid'in Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, "Birkaç gün içinde 3 maç kazandık ve son Sevilla galibiyetimizde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Her açıdan çok iyi bir performanstı" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho
Başlık ResmiJose Mourinho

"FARKLI DENEYİMLERE SAHİPLER"

Milli yıldızımız Arda Güler ve Uruguaylı oyuncu Federico Valverde'nin hangi mevkide en iyi performansını sergilediği sorusuna Mourinho, "Onlar için en iyi pozisyon sahada olmak. İkisi de farklı deneyimlere sahip. Çok yönlü olabilme ve çeşitli pozisyonlara uyum sağlama yetenekleri var. Kendi doğal pozisyonlarında oynamazlarsa hiç oynamayan futbolcular da var" cevabını verdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Arda Güler jeneriklik gol attı, Real Madrid farklı kazandı
SPOR

Arda Güler jeneriklik gol attı, Real Madrid farklı kazandı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.