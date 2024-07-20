Arda Turan'dan Manchester City örneği! 'Göstermek istiyorum'

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, yeni sezon öncesi hedeflerini anlattı. Arda Turan, " Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım yapmak istiyorum. Manchester City gibi oynayabilecek takım kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Turan, Eyüpspor'un Türkiye'de futbolu değiştireceğini söyledi.

ZEKİ BİR OYUNCUYDUM

"Teknik direktör Arda, oyuncu Arda ile nasıl anlaşırdı?" sorusunda Arda Turan, "Çok kolay olurdu. Zeki bir oyuncuydum. İletişime açık, oyun taktiklerine her zaman açıktım. Biraz agresif olmam benim için dezavantaj ama teknik direktör olarak durumu idare etmem gerekseydi yapabilirdim." şeklinde cevap verdi.

ARDA O ARDA DEĞİL ARTIK

"Daha dikkatli ve sakin olabilirdim ama Arda o Arda değil artık. Agresifliği benden çıkarırsanız oyun tarzımı kaybederim. Sevdiğiniz oyuncuyu değiştirmeye çalışırsanız artık onu sevmiyorsunuz demektir. Oyuncuyken çok fazla baskı hissetmedim. Yeteneklerime çok güveniyordum."

BİR TARAFTA MESSİ, DİĞER TARAFTA RONALDO

"Leicester'ın Premier Lig'i kazanması, Bursaspor'un Süper Lig'i kazanmasına saygı duyuyorum. Ama Atletico Madrid ile yaşadığımız şampiyonluklar spor tarihinin en zoruydu. Belki de tarihin en iyi Barcelona ve Real Madrid'ine karşı savaştık. Bir tarafta Messi, diğer tarafta Ronaldo. İmkansızdı. Maçtan sonra duş alınca Real'in 2-0 maçı kazandığını görmek hayallerinizi yıkıyor. Her sabah yeniden hayal etmeniz lazım."

BASKIYI AZALTTIM

"Amacım sadece teknik direktör olmak değil. Futbol tarzını değiştirmek istedim. Teknik direktör olmaktan daha fazlası. Yeni futbol tarzı uygulamak istedim. Yardımcı antrenör olmak istemedim. Bir takım almak ve onu şekillendirmek istedim. Benim ve takımım üzerinde her zaman baskı oldu. Kariyerim nedeniyle bana olacak baskıyı en aza indirmeye çalıştım. Sahaya odaklandım ve baskıları azalttım."

MANCHESTER CİTY GİBİ TAKIM KURMAK İSTİYORUM

"Süper Lig'e yükseldik. Ama asıl iş şimdi başlıyor. Tek mutluluğum oyunla kulüp içini nasıl değiştirdiğimizi insanlara gösterdik. Uzun vadede stratejilerimi uygulamaya çalışacağım. Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım yapmak istiyorum. Manchester City gibi oynayabilecek takım kurmak istiyorum. Türkiye'deki teknik direktörlerin oyuna odaklandıklarında büyük işler başarabileceğini göstermek istiyorum."

KENDİ YERİMİN LİDERİ OLURUM

"Önemli olan fırsatlar geldiğinde hazır olmak. Klişe gelebilir ama burada mutluyum. Roma'da bir yerlerde ikinci adam olacağıma kendi yerimin lideri olurum."