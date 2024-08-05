Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentindeki gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu.

GEÇEN SEZON RAKİP OLMUŞTU

Siyah-beyazlılar, Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.



Siyah-beyazlılar bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

İŞTE TRABZON'UN MUHTEMEL RAKİBİ

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un, turu geçmesi durumunda play-off'taki rakibi yapılan kura çekimiyle belirlendi.