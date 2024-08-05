Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Avrupa Ligi&#039;ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor&#039;un rakipleri belli oldu

Spor Haberleri

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Partizan - Lugano mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Rapid Wien'i elemesi durumunda Braga - Servette eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.

Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentindeki gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu.

GEÇEN SEZON RAKİP OLMUŞTU

Siyah-beyazlılar, Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu - 1. Resim

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Siyah-beyazlılar bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

İŞTE TRABZON'UN MUHTEMEL RAKİBİ

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un, turu geçmesi durumunda play-off'taki rakibi yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu - 2. Resim
 
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Wien'i geçmesi durumunda, play-off etabında Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
 
Karadeniz ekibi, Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off ilk maçına 22 Ağustos'ta çıkacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
İçinde 500 bin TL olan çanta bulan esnaftan "İnsanlık ölmemiş" dedirten davranışTrafik kazasında ölen gelin ve damadın düğün görüntüleri ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Paris'te beşinci oldu - Spor2020'de bronz almıştı, Paris'te beşinci olduG.Saray ve F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! - SporF.Bahçe'yi elemişti G.Saray'la eşleştiEn-Nesyri'ye karşılık Gabriel Sara! Süper Lig'in en pahalı transferleri listesi tamamen değişti - SporEn-Nesyri'ye karşılık Gabriel SaraFenerbahçe Avrupa'da 273, Şampiyonlar Ligi'nde 37. sınavına çıkıyor - SporAvrupa'da 273, Şampiyonlar Ligi'nde 37. sınav!Galatasaray tarihinin 204. yabancı futbolcusu Gabriel Sara oldu - SporGalatasaray'ın 204 no'lu yabancısıCezayir asıllı Kaylia Nemour kendisine sahip çıkmayan Fransızlara altınla cevap verdi - SporVefasız Fransızlara Paris'te 'altın' gibi cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...