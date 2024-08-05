Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
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Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Partizan - Lugano mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Rapid Wien'i elemesi durumunda Braga - Servette eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.
Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentindeki gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu.
GEÇEN SEZON RAKİP OLMUŞTU
Siyah-beyazlılar, Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.
Siyah-beyazlılar bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.
İŞTE TRABZON'UN MUHTEMEL RAKİBİ