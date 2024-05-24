Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesi açıklandı! Kadıköy'de Alman modeli uygulanacak

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, göreve gelmesi halinde Ülker Stadyumu'nda yapacağı değişiklikler hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçim öncesi kulüp üyeleriyle buluşmaya devam ediyor.

Lüleburgaz'ı ziyaret eden Yıldırım, "Benim zamanımda da hatalar oldu ama 3 senede bir şampiyon oluyorduk. Biz onu 2018’de de tahrik edecek şekilde konuşmadık. Sakin olsun. Hepimiz Fenerbahçe’ye hizmet için buradayız. Fenerbahçe takımı oldukça iyi bir durumda. Biz, oyuncu satmayı düşünmüyoruz, aksine takıma yeni takviyeler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund Stadyumu

AZİZ YILDIRIM: AYAKTA SEYİRCİ ALACAĞIZ

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un kale arasında uygulanan sistemi uygulamayı düşünen Aziz Yıldırım, "Stadyumda bazı düzenlemeler yapacağız ve kapasitemizi on bin kişi artıracağız. Alt ve Üst tribünde koltukları kaldırarak, yalnızca ayakta seyirci alacağız. Bu yenilikler sayesinde taraftarlarımızla daha güçlü bir atmosfer oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.