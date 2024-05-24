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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi çıkan tartışma nedeniyle seyircisiz oynanabileceği iddia edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi çıkan tartışma nedeniyle seyircisiz oynanabileceği iddia edildi
Berlin, Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam 19.00'da başlayacak olan Euroleague yarı final karşılaşması öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taraftarların kavga ettiği öğrenilirken maç seyircisiz mi oynanacak, neden merak edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen basketbol maçına dakikalar kala iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı. Ortalığın karışmasının ardından maçın seyircisiz oynanabileceğine dair iddialar çıktı.

19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesinde tartışma çıktı. Yunan basınında yer alan haberlere göre mücadelenin seyircisiz oynanabileceği veya erteleneceği iddiası ortaya atılırken herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi çıkan kavga nedeniyle seyircisiz oynanabileceği iddia edildi - 1. Resim

Panathinaikos takımına karşı yapılan tezahüratlar gergin anlar yaşatırken ortalık karıştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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