Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi çıkan tartışma nedeniyle seyircisiz oynanabileceği iddia edildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 18:44 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 18:52 - Güncelleme:

Berlin, Fenerbahçe Beko, Panathinaikos, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bu akşam 19.00'da başlayacak olan Euroleague yarı final karşılaşması öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taraftarların kavga ettiği öğrenilirken maç seyircisiz mi oynanacak, neden merak edildi.