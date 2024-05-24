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Euroleague Final Four yarı finali tek maç olarak oynanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Euroleague Final Four yarı finali tek maç olarak oynanıyor
Euroleague, Fenerbahçe, Final Four, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Euroleague Final Four 2024'te Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma ile ilgili araştırılanlar arasında ise tek maç mı, çift maç mı sorusu yer aldı. FB, 2017 yılında finalde kazanarak kupayı almıştı.

24 Mayıs akşamı Euroleague'de yarı final karşılaşması yaşanacak. 19.00'da başlayacak olan mücadelede final karşılaşmalarının tek maç olup olmadığı merak edildi.

Final Four'da nefes kesen yarış devam ederken bu akşam Fenerbahçe ile Panathinaikos karşılaşacak. Final ise tek maç olarak oynanıyor.

Euroleague Final Four yarı finali tek maç olarak oynanıyor - 1. Resim

22.00'da Real Madrid ile Olimpiakos karşılaştıktan sonra kazanan takım 26 Mayıs günü finalde yarışacak. 26 Mayıs günü üçüncülük maçı 18.00'de oynanırken aynı gün şampiyonluk mücadelesi 21.00'de başlayacak.

Sarı lacivertli ekip 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Final Four'a kalırken 2017'de kupayı kazandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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