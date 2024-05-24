Euroleague Final Four yarı finali tek maç olarak oynanıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 16:21 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 16:33 - Güncelleme:

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Euroleague Final Four 2024'te Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma ile ilgili araştırılanlar arasında ise tek maç mı, çift maç mı sorusu yer aldı. FB, 2017 yılında finalde kazanarak kupayı almıştı.