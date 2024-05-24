Ergin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos ile Fenerbahçe bugün THY Euroleague Final Four yarı finalinde sahaya çıkacak
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Final Four 2024'te bugün FB Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği mücadeleye saatler kala kadro ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Final ne zaman oynanacak araştırılırken Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takıma dair bilgileri derledik.
Euroleauge'de nefes kesen karşılaşma 24 Mayıs akşamı oynanacak. Saat kaçta başlayacak merak edilirken kimler eksik araştırıldı. Gündemde yer alan FB Beko - Panathinaikos karşılaşmasında yer alacak oyuncular...
THY Euroleague Final Four yarı finalinde 24 Mayıs günü 19.00'da karşılaşma başlayacak. Nerede yayınlanacağını merak edenler ise S Sport Plus, S Sport, Exxen kanallarından takip edebilecek.
5 sene sonra yeniden yarı finale yükselen Fenerbahçe'nin yer aldığı organizasyonda şampiyon 26 Mayıs'ta belli olacak. Berlin'deki Uber Arena'da yapılacak olan yarı finalde sarı lacivertliler rakibini mağlup etmesi halinde finale yükselecek.
Dörtlü finalde Almanya’nın Berlin şehrindeki Uber Arena’nın ev sahipliği yaparken FB, 2017 senesinde kupayı kazanmıştı.
Diğer karşılaşma Real Madrid ile Olimpiakos arasında olurken kazanan takımlardan 2 tanesi pazar günü finalde yarışacak. Sarı lacivertliler 6. kez dörtlü finalde yer alıyor.
FB, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste dörtlü finale kalırken 2017'de kupayı kazandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi