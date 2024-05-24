Ergin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos ile Fenerbahçe bugün THY Euroleague Final Four yarı finalinde sahaya çıkacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 11:53 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 12:08 - Güncelleme:

Euroleague, Fenerbahçe, Haber

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Final Four 2024'te bugün FB Beko ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği mücadeleye saatler kala kadro ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Final ne zaman oynanacak araştırılırken Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takıma dair bilgileri derledik.