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Barbora Krejcikova, Wimbledon'da şampiyon oldu

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Barbora Krejcikova, Wimbledon&#039;da şampiyon oldu
Londra, Haber

Spor Haberleri

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde 7 numaralı seri başı Jasmine Paolini'yi 2-1 yenen 31 numaralı seri başı Barbora Krejcikova, şampiyon oldu.

Başkent Londra'daki turnuvada, tek kadınlar finalinde İtalyan sporcu Paolini ile Çek tenisçi Krejcikova karşı karşıya geldi. 2021 Fransa Açık'ta şampiyon olduktan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıkan Krejcikova, Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynadıktan sonra Wimbedon'da ikinci finaline çıkan Paolini'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

SET SONUÇLARI

İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 kazandı ve 1 saat 56 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Düzenleyen:  - Spor
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