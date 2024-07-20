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Haberler > Spor > Barış Alper Yılmaz rekora koşuyor! İngiliz kulüpleri sıraya girdi

Barış Alper Yılmaz rekora koşuyor! İngiliz kulüpleri sıraya girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz rekora koşuyor! İngiliz kulüpleri sıraya girdi
Transfer Haberleri, Premier Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz basını başta West Ham ve Liverpool olmak üzere birçok kulübün istediği yıldız için sarı kırmızılı kulübün 35 milyon avro fiyat biçtiğini yazdı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da, EURO 2024’te de ay yıldızlı formayla sergilediği performansla parmak ısırtan Barış Alper’in yeni durağı İngiltere olacak gibi görünüyor. Millî takım dönüşü soluğu Londra’da alan genç yıldız için İngiliz kulüpleri sıraya girmiş durumda. İngiliz basınından HITC, Barış Alper Yılmaz’ı başta Londra kulüpleri West Ham, Arsenal ve Tottenham’ın istediğini, Liverpool’un da bu listede olduğunu ifade etti.

LİVERPOOL 30 VERİYOR

Barış Alper’in West Ham menajeri Julen Lopeteguie ile bir araya geldiği iddia edilirken, Londra ekibinin sarı kırmızılılara 29 milyon avroluk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Liverpool’un da 30 milyon avroluk bir teklif hazırlığı peşinde olduğu ifade edilirken haberde “Galatasaray, genç oyuncusu için 35 milyon avronun altındaki bir rakamı kabul etmiyor” denildi. Eğer Barış bu rakamlara giderse, transfer rekorunu kırmış olacak.

ZAHA’YI HAPSETTİ

Galatasaray’ın Cyrsytal Palace’tan transfer ettiği Wilfried Zaha’yı kulübeye mahkûm eden Barış Alper yılmaz, sarı kırmızılı formayla 55 maça çıkarken 7 gol atıp, 12 de asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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