Barış Alper Yılmaz'a kancayı taktılar! Resmi teklif geldi, eski kulübüne talih kuşu konacak

Galatasaray’ın Gaziantep deplasmanında yıldızlaşan ismi Barış Alper Yılmaz, transfer iddialarıyla gündemde. Premier Lig ve Suudi Arabistan kulüpleri Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi.

YILLIK 5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Okan Buruk’un takımda kalmasını ısrarla istediği 25 yaşındaki forvet için Galatasaray yönetimi de kararını verdi. İngiliz kulüplerinin, oyuncunun Galatasaray’daki maaşının iki katına ulaşan teklifler sunduğu belirtiliyor. West Ham, Tottenham ve Nottingham Forest gibi ekiplerin ilgilendiği Barış’a yıllık 5 milyon Euro’luk teklifler yapıldığı öğrenildi.

SUUDİ'LER DE SIRADA

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz ile ilgili söylentiler artmaya başladı.

Yağız Sabuncuoğlu, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden NEOM SC'nin Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a ilk resmi teklifini ilettiğini ve kulüpler arası görüşmelerin başladığını aktardı.

GALATASARAY 40 MİLYON İSTİYOR

Galatasaray, sözleşmesini Haziran 2028'e dek uzattığı milli futbolcu için en az 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

EN KARLI ANKARA KULÜBÜ

Barış Alper'in transferinden en karlı çıkacak olan eski kulübü Ankara Keçiörengücü olacak. Ankara Keçiörengücü Barış Alper Yılmaz'ın transferinden yüzde 20 kar payı alacak. Ankara ekibi 40 milyon Euro'luk satıştan 8 milyon Euro gelir elde edecek.