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    Başakşehir, Eden Karzev için verdiği kararı açıkladı! İsrailli futbolcunun paylaşımına tepki yağmıştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Başakşehir, sosyal medya hesabından İsrail paylaşımı yapan Eden Karzev'e para cezası verildiğini ve futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etmesinin uygun görüldüğünü açıkladı

    Başakşehir, Eden Karzev için verdiği kararı açıkladı! İsrailli futbolcunun paylaşımına tepki yağmıştı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Karzev'e disiplin süreci uygulandığı hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı:

    "14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Başakşehir
    Haberler > Spor > Başakşehir, Eden Karzev için verdiği kararı açıkladı! İsrailli futbolcunun paylaşımına tepki yağmıştı
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