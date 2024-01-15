Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev skandal paylaşım sonrası serbest bırakıldı

15 Ocak 2024 19:17 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 19:51

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra bilekliğine yazdığı "7 Ekim ve 100 gün" yazılı mesajla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermişti.

GAZZE KATLİAMLARINA DESTEK VERDİ

Jehezkel'in ardından bir skandal da Başakşehir'de oynayan Eden Karzev'den geldi. Karzev de Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaarak İsrail'in Gazze katliamlarına destek vermesi tepki çekti.

İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

'7 Ekim ve 100 gün" yazılı mesajla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik destekleyici paylaşım yapan Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev, gözaltına alındı. İfade veren Karzev, daha sonra serbest bırakıldı.