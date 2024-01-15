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    Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev skandal paylaşım sonrası serbest bırakıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev, '7 Ekim ve 100 gün" yazılı mesajla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik destekleyici paylaşım yapmıştı. Gözaltına alınan Karzev, ifade alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    Başakşehir&#039;in İsrailli futbolcusu Karzev skandal paylaşım sonrası serbest bırakıldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra bilekliğine yazdığı "7 Ekim ve 100 gün" yazılı mesajla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermişti. 

    GAZZE KATLİAMLARINA DESTEK VERDİ

    Jehezkel'in ardından bir skandal da Başakşehir'de oynayan Eden Karzev'den geldi. Karzev de Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaarak İsrail'in Gazze katliamlarına destek vermesi tepki çekti.

    Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev skandal paylaşım sonrası serbest bırakıldı

    İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

    '7 Ekim ve 100 gün" yazılı mesajla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik destekleyici paylaşım yapan Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev, gözaltına alındı. İfade veren Karzev, daha sonra serbest bırakıldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Başakşehirİsrail
    Haberler > Spor > Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev skandal paylaşım sonrası serbest bırakıldı
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