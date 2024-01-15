Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev PFDK'ya sevk edildi

15 Ocak 2024 19:20 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 19:43

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama ile Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler ve kulüpler belli oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir'i "İdeolojik propaganda" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Sagiv Jehezkel'in Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi. Aynı zamanda Antalyaspor'un da oyuncusunun hareketi nedeniyle aynı maddeden PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

KARZEV SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Açıklamada RAMS Başakşehir forması giyen İsrailli oyuncu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında hem kendisinin hem de kulübünün disipline sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün de 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.