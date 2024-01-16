Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev özür diledi, Göksel Gümüşdağ son noktayı koydu

16 Ocak 2024 14:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 14:09

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söyledi.

Bir inşaat firmasıyla yapılan sponsorluk imza töreninin ardından basın mensuplarına konuşan Gümüşdağ, "Karzev, bizim oyuncumuz fakat kendisi sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş, bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman, kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması açtığımızı ifade etti, ben de talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Karzev'den savunma istediklerini aktaran Gümüşdağ, "Savunmasında 'Ben savaşla değil barışla ilgili bir ifade kullanmak istedim, yanlış anlaşıldım, savaşı isteyen biri değilim, barış olsun istiyorum.' demiş ve özür dilemiş, paylaşımı hemen kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin hassasiyeti bu konuda çok fazla, bu kabul edilebilir bir durum değil. Kendisine de bunu ifade ettik. Savunmasını değerlendirip bir karar alacağız. Kendisi dün emniyette ve savcılıkta da ifade verdi. Aynı ifadeleri orada da kullanmış." dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN DUBOIS AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan kiralanan Dubois'in geri döneceği iddialarına cevap veren Göksel Gümüşdağ, "Dubois bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu, şu an bizim oyuncumuz. Sezon sonuna kadar bizde kiralaması var. Biz oyuncudan memnunuz, oyuncu da buradan memnun. Eğer bir gelişme olursa değerlendiririz ama şu an için böyle bir gelişme yok. Kendisinden çok memnunuz ve ihtiyacımız olduğunu da söylemiş olayım." açıklamasında bulundu.