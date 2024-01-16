Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev özür diledi, Göksel Gümüşdağ son noktayı koydu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini açıkladı. Gümüşdağ, Galatasaray'a döneceği iddia edilen Dubois'ten de memnun olduklarını belirtti.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söyledi.

    Bir inşaat firmasıyla yapılan sponsorluk imza töreninin ardından basın mensuplarına konuşan Gümüşdağ, "Karzev, bizim oyuncumuz fakat kendisi sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş, bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman, kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması açtığımızı ifade etti, ben de talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

    Karzev'den savunma istediklerini aktaran Gümüşdağ, "Savunmasında 'Ben savaşla değil barışla ilgili bir ifade kullanmak istedim, yanlış anlaşıldım, savaşı isteyen biri değilim, barış olsun istiyorum.' demiş ve özür dilemiş, paylaşımı hemen kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin hassasiyeti bu konuda çok fazla, bu kabul edilebilir bir durum değil. Kendisine de bunu ifade ettik. Savunmasını değerlendirip bir karar alacağız. Kendisi dün emniyette ve savcılıkta da ifade verdi. Aynı ifadeleri orada da kullanmış." dedi.

    Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev özür diledi, Göksel Gümüşdağ son noktayı koydu

    GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN DUBOIS AÇIKLAMASI

    Galatasaray'dan kiralanan Dubois'in geri döneceği iddialarına cevap veren Göksel Gümüşdağ, "Dubois bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu, şu an bizim oyuncumuz. Sezon sonuna kadar bizde kiralaması var. Biz oyuncudan memnunuz, oyuncu da buradan memnun. Eğer bir gelişme olursa değerlendiririz ama şu an için böyle bir gelişme yok. Kendisinden çok memnunuz ve ihtiyacımız olduğunu da söylemiş olayım." açıklamasında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Göksel GümüşdağBaşakşehir
    Haberler > Spor > Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev özür diledi, Göksel Gümüşdağ son noktayı koydu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Şampiyonluk yaşayan Süper Lig takımı icrada satılık oldu - SporSüper Lig takımı icrada satılıkRıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için çarpıcı sözler! O ismi yerden yere vurdu - SporRıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için çarpıcı sözler! O ismi yerden yere vurduRoma'da Mourinho ile yollar ayrıldı, Portekizli hocanın yeni adresini duyurdular - SporRoma'da Mourinho ile yollar ayrıldı, Portekizli hocanın yeni adresini duyurdularDursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme 'Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir' - SporDursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye mesajBeşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacak - SporBeşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacakBeşiktaş için Paris'i yakacak! Kartal transferde Renato Sanches bombasını patlatmak üzere - SporBeşiktaş için Paris'i yakacak!Rıdvan Yılmaz imzaya çok yakın, Türk yıldız Süper Lig deviyle anlaştı - SporBu defa ezeli rakibe imza atacakOkan Buruk, Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı! Arjantinli yıldız o maçta sahada olacak - SporOkan Buruk oynayacağı maçı açıkladıFutbolda yılın en iyi futbolcusu ve ilk 11'i açıklandı, Cristiano Ronaldo kadro dışı kaldı - SporCristiano Ronaldo kararı şaşırttıİrfancan Kahveci bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü - Sporİrfancan Kahveci bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü
    Sonraki Haber Yükleniyor...