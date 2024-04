Batsman varsa problem yok! Fenerbahçe, Belçikalının skor katkısı sağladığı bütün maçları kazandı

Kanarya, Batsman ile kanatlanıyor. Onun gol attığı ya da asist yaptığı her maç zaferle bitiyor. Kulübeden en çok katkı sağlayan isim olan Michy Batshuayi, İsmail Kartal’ın en güçlü jokeri…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de skor yükü on birin gediklileri Dzeko, Tadic, İrfan Can ve Szymanski’nin sırtında görünse de kulübe oturmaya alışık Michy Batshuayi verdiği katkıyla takım lideri. Skor katkısı sağladığı her maç Fenerbahçe’nin galibiyetiyle sonuçlanan Batsman, aynı zamanda sonradan oyuna girdiği maçlarda Süper Lig’in en çok katkı veren ismi. Belçikalı kulübeden gelip yedi defa ağları havalandırırken, bir de asist yaptı. Ligde ilk on bir de çıktığı tek maçta hat-trick yapan Batsman, Fenerbahçe’ye 15 puan kazandırdı. Batshuayi, Avrupa’da da Tadic’le birlikte takımın en skoreri (6 g, 2 a).

KALMAK İSTİYOR

Bütün kulvarlarda 22 kere ağları havalandıran Michy Batshuayi, geçen sezonki 20 gollük performansını geride bırakırken 2013-2014’teki 25 gollük kariyer rekorunun sadece üç gol uzağında. Sezon başında İngiltere’ye transferi son anda direkten dönen Belçikalı yıldız, Dzeko’nun arkasında kalmasına rağmen Fenerbahçe’de mutlu ve sezon sonunda bitecek bir yıllık opsiyonu olan sözleşmesini yenilemek istiyor. Sarı lacivertlilerde yeni transfer etkisi yapan Batsman’in en büyük hedefi şampiyonluk yaşayıp, EURO 2024’te Belçika ile daha güçlü ve moralli mücadele etmek.

KALECİ KENDİNE GELDİ

Sezon başından beri yediği hatalı gollerle eleştirilen Dominik Livakovic, Karagümrük maçıyla güven tazeledi. Üçü kritik altı kurtarış yapan Hırvat kaleci, Trabzon’da yaşadığı travmayı çabuk atlattı ve takımın şampiyonluk yürüyüşünde katkı sağladı.

DZEKO FARKINI GÖSTERİYOR

Attığı gollerle Fenerbahçe’yi sırtlayan Edin Dzeko, 20 golle de krallık yarışında zirvede. Ligde beş de asisti olan 38’lik Boşnak yıldız, skor katkısının yanı sıra lider özellikleriyle öne çıkıyor. Sadece hücumda değil, savunmada da büyük katkı sağlayan Dzeko, alkış alıyor.

DJİKU’NUN UĞURU

Olimpiakos maçı öncesi Fenerbahçe’ye sakatlardan iyi haber geldi. Mert Hakan Yandaş dışında bütün oyuncular takıma katıldı. Bu arada Olimpiakos maçında formasına kavuşacak Djiku’nun iyileşmesine rağmen uğurlu geldiğine inandığı için elindeki bandajı çıkarmadığı belirtildi.