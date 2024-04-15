Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi sakatlardan müjde! Yıldızlar takımla çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Olympiakos maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan 3 futbolcu takımla antrenmanlara çıktı.

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, çeyrek final turunun ilk ayağında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 18 Nisan Perşembe günü yapılacak rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Olympiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, ilk çalışmasını yaptı.

SAKAT OYUNCULAR TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder idmanın tamamında takımla çalıştı.

ANTRENMANDAN NOTLAR

2-1 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de çıkan oyuncular antrenmanda rejenerasyon programı uyguladı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.