Okan Buruk, Süper Kupa gerçeklerini açıkladı! Fenerbahçe 1. dakikada sahadan çekilmişti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor ile oynanan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçına da değinen Buruk, son noktayı koydu.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarı yavaş oynadıklarını belirten Buruk, "Oyun içinde daha hızlı olabilirdik. Top bizdeyken topu daha hızlı ileri gönderebilirdik. Rakibimizin top bizdeyken ve rakipteyken geçişlerde boşluklar verdiğini biliyorduk. Onları da yakaladık aslında. İlk yarıda biraz uyuduk. İkinci yarının başıyla birlikte rakip kalenin etrafında daha fazla vardık. Gol atmayı hissettiğimiz dakikalar başladı. Barış’ın, Hakim’in ve Mauro’nun golleri geldi. 2-0’dan sonra rakip 10 kişi kalınca maç bizim için daha rahat geçti. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Golü bulmak oyunumuzu çok değiştirdi. İlk golü bulmamızın payı çok büyük. Önemli bir üç puan aldık." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: O MAÇI OYNASAK...

Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçına da değinen Okan Buruk, "Formda bir takıma karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Lige de uzun bir ara verildi. Fenerbahçe ile oynamamız gereken bir Süper Kupa vardı. O maçı oynasak oyuncuların bu maça girişleri daha kolay olabilirdi. Bu uzun aralar takımların maça başlangıcında önemli etkiler yapabiliyor. İkinci yarı devre arası konuşmamızda biraz daha hızlı oynayıp, ruhumuzu da ortaya koyarak başlamamız gerektiğini söylemiştik. Bunu da yaptık. Golle birleşince takımımıza olumlu yansıdı." dedi.

OKAN BURUK: RAKİP DURUYORSA, TOPUN DIŞARI ATILMASINI SÖYLEDİK

Fenerbahçe maçı sonrası net bir açıklama yapmadığını söyleyen Okan Buruk, "Süper Kupa sonrası net bir açıklamama olmadı. Ağzımdan bir şey yazıldığında inanmamak lazım. Rakibimizin nasıl başlayacağını bilmiyorduk. Rakip duruyorsa, topun dışarı atılması ya da rakibe atılmasını söyledik. Oyun başladı, rakip de normal başlayınca; devamında bir gol geldi. Gazetelerde çıkan haberler benim sözlerim değil. Ya basına konuşurum ya da GS TV'ye." ifadelerini kullandı.