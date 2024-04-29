Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > EURO 2024 için Atina'da görüştüler! Vincenzo Montella ile Fatih Terim buluştu

EURO 2024 için Atina'da görüştüler! Vincenzo Montella ile Fatih Terim buluştu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
EURO 2024 için Atina&#039;da görüştüler! Vincenzo Montella ile Fatih Terim buluştu

Spor Haberleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'a giderek Fatih Terim ile bir araya geldi. Panathinaikos-Aris maçını izleyen Montella, ertesi gün Terim ile Samet Akaydin'in durumunu değerlendirdi.

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı konuk etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik adam, Fatih Terim ile Türk, İtalyan ve Yunan futbolu hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Panathinaikos'un antrenmanını izleyen Montella, Yunan ekibinde forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ın yanı sıra Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.

EURO 2024 için Atina'da görüştüler! Vincenzo Montella ile Fatih Terim buluştu - 1. Resim

EURO 2024 İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Vincenzo Montella, antrenmanın ardından Fatih Terim ve ekibiyle yemek yedi.

Sezonun ilk devresi Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, daha sonrasında Fatih Terim'in isteğiyle Panathinaikos'a transfer olmuştu.

Türk stoper, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.

EURO 2024 için Atina'da görüştüler! Vincenzo Montella ile Fatih Terim buluştu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
ABD bankası Citi'den dolara karşı TL tavsiyesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şansal Büyüka'dan Erden Timur itirafı! Sürpriz gelişmeyi açıkladı - SporŞansal Büyüka'dan Erden Timur itirafı! Sürpriz gelişmeyi açıkladıSimon Kjaer Süper Lig devine göz kırptı! Danimarkalı stoper Milan'dan ayrılacak - SporMilan ile yeni sözleşme imzalamadıİngiliz basını duyurdu! Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk'a Türkiye yolu göründü - Sporİngiliz basını duyurdu! Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk'a Türkiye yolu göründüArda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var' - SporArda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var'Xabi Alonso, Fenerbahçe'nin Türk yıldızını istiyor! Bayern Leverkusen yöneticileri İstanbul'a geliyor - SporAlmanya şampiyonu Leverkusen, Fenerbahçeli yıldızı istiyorDerbide kırmızı kart gören Al-Musrati, PFDK'ye sevk edildi! Fred'e yaptığı faul çok tartışılmıştı - SporDerbide kırmızı kart gören Al-Musrati, PFDK'ye sevk edildi! Fred'e yaptığı faul çok tartışılmıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...