EURO 2024 için Atina'da görüştüler! Vincenzo Montella ile Fatih Terim buluştu

Arda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var'

Arda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'a giderek Fatih Terim ile bir araya geldi. Panathinaikos-Aris maçını izleyen Montella, ertesi gün Terim ile Samet Akaydin'in durumunu değerlendirdi.

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı konuk etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik adam, Fatih Terim ile Türk, İtalyan ve Yunan futbolu hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Panathinaikos'un antrenmanını izleyen Montella, Yunan ekibinde forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ın yanı sıra Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.

EURO 2024 İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Vincenzo Montella, antrenmanın ardından Fatih Terim ve ekibiyle yemek yedi.

Sezonun ilk devresi Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, daha sonrasında Fatih Terim'in isteğiyle Panathinaikos'a transfer olmuştu.

Türk stoper, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.