İngiliz basını duyurdu! Liverpool'un yıldızı Virgil van Dijk'a Türkiye yolu göründü

Arda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var'

Arda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un stoperi Virgil van Djik için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hollandalı oyuncunun Süper Lig'e gelebileceği öne sürüldü.

İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Virgil van Djik'un yeni sezonda takımdan ayrılabileceği belirtildi.

1 yıl sonra bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Hollandalı stopere birçok ülkeden teklifler geldiği iddia edildi.

Yeni bir heyecana yelken açmak isteyen Dijk'un Liverpool'dan ayrılmaya hazırlandığı konuşuluyor.

VAN DJIK İÇİN TÜRKİYE İDDİASI

İngiliz gazetesi The Mirror'un haberine göre; Hollandalı oyuncuyla ilgilenenler arasında Borussia Dortmund da var.

Haberde Van Dijk için Alman takımının yanı sıra Türkiye, İngiltere ve Hollanda'dan da bazı kulüplerin istekli olduğu ifade edildi.

Bu arada gelecek sezon Jurgen Klopp'un yerine Liverpool'un teknik direktörü olacağı iddia edilen Arne Slot'un, Virgil van Dijk ile sözleşme uzatılmasını istediği ileri sürüldü.

Liverpool, Virgil van Dijk için 1 Ocak 2018 yılında Southampton'a 85 milyon euro bonservis ödemişti.