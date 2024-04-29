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EuroLeague'den Ergin Ataman'a ceza! İsrail ile ilgili sözler gündem olmuştu

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EuroLeague&#039;den Ergin Ataman&#039;a ceza! İsrail ile ilgili sözler gündem olmuştu

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Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv ekibiyle oynanan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin avro para cezası aldı.

Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv ekibiyle oynanan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin avro para cezası aldı.

Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ergin Ataman'a play-off'lardaki ilk maçta hakem kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 bin avro, ikinci karşılaşma öncesi medyaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle de 5 bin avro para cezası verildi.

Ayrıca Panathinaikos, play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin avro para cezasına çarptırıldı.

EuroLeague'den Ergin Ataman'a ceza! İsrail ile ilgili sözler gündem olmuştu - 1. Resim

ERGİN ATAMAN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde gündem olacak açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Maccabi staff'ından biri 'İsrail'de göreceksin, Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos'un koçuyum. Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerini dile getirmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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