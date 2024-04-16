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Pakistan'da şiddetli yağış ve yıldırım nedeniyle ölenlerin sayısı 55'e çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Pakistan&#039;da şiddetli yağış ve yıldırım nedeniyle ölenlerin sayısı 55&#039;e çıktı

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Pakistan'ın güneybatısındaki eyaletlerde son 3 günde şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.

Afet kurumu yetkilileri, Pencap, Belucistan ve Hayber Pantunhva eyaletlerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden çoğunun buğday hasadı sırasında yıldırım isabet eden çiftçilerden oluştuğu bilgisini paylaştı.

Başbakan Şahbaz Şerif, yetkililere yağışların etkili olduğu bölgelere acil yardım ulaştırılması talimatını verdiği açıklamasında bulundu.

Yağışların yol açtığı sellerde çok sayıda ev hasar görürken altyapıda da ciddi tahribat oluştu.

Pakistan'da 2022'de ülkenin üçte birini sular altında bırakan sellerde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, 30 milyar dolar civarında hasar meydana gelmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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