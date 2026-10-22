Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Bayern Münih'e 250 milyon euro gelir: Son hisse de satıldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bayern Münih'e 250 milyon euro gelir: Son hisse de satıldı
Başlık ResmiBayern Münih'e 250 milyon euro gelir: Son hisse de satıldı

Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, anonim şirketindeki kalan yüzde 6.7'lik son hissesini 250 milyon euro karşılığında sattı.

Kaydet
|

Alman devi Bayern Münih, anonim şirketindeki kalan yüzde 6.7'lik son hissesini 250 milyon euro karşılığında Viessmann Generations Group'a sattı.

HT Spor'un Sky Sports Almanya'da aktardığı habere göre; Münih merkezli aile şirketi, Bayern Münih'in kalan son kalan hisse paketini satın alarak Adidas, Allianz ve Audi'den sonra Alman ekbinin 4'üncü azınlık hissedarı oldu.

Kulüp tüzüğüne göre, yüzde 70'lik pay Bayern Münih'te kalmaya devam edecek. Çoğunluk hissesini koruyarak kulüp üzerindeki kontrolünü güvence altına alan Bayern Münih, ciddi bir gelirin de sahibi olacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'ın eski yıldızı dibe vurdu: Rekorla gitti, 3 yılda 3 kat eridi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.