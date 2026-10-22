Bayern Münih'e 250 milyon euro gelir: Son hisse de satıldı

Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, anonim şirketindeki kalan yüzde 6.7'lik son hissesini 250 milyon euro karşılığında sattı.

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Alman devi Bayern Münih, anonim şirketindeki kalan yüzde 6.7'lik son hissesini 250 milyon euro karşılığında Viessmann Generations Group'a sattı.

HT Spor'un Sky Sports Almanya'da aktardığı habere göre; Münih merkezli aile şirketi, Bayern Münih'in kalan son kalan hisse paketini satın alarak Adidas, Allianz ve Audi'den sonra Alman ekbinin 4'üncü azınlık hissedarı oldu.

Kulüp tüzüğüne göre, yüzde 70'lik pay Bayern Münih'te kalmaya devam edecek. Çoğunluk hissesini koruyarak kulüp üzerindeki kontrolünü güvence altına alan Bayern Münih, ciddi bir gelirin de sahibi olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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