Benfica maçı öncesi Mourinho'dan flaş açıklama: En-Nesyri detayını verdi

Fenerbahçe ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor.

Maç öncesi yayıncı kuruluşun sorularını cevaplayan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ZOR BİR MÜCADELE OLACAK

Jose Mourinho açıklamasında; “Oyuncularımın hem Feyenoord hem Benfica maçındaki performansı ümit veriyor. Herkes bu maçın zor olduğunu düşünmezse bu yanlış olur ama ümit olduğu zaman da tur şansımız var. Nesyri fiziksel olarak en iyi durumda yer almasa da takımla birlikte çalıştı. Amrabat ve Szymanski'ye dinlenebilmesi için fırsat verdim. Oyuncularıma Kocaelispor maçında dinlenme fırsatı verdim. 3 günde takım fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlandı.” ifadelerini kullandı.