Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Benfica maçına damga vuran olay! Yedek kulübesindeki tartışma kamerada

Benfica maçına damga vuran olay! Yedek kulübesindeki tartışma kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Benfica maçına damga vuran olay! Yedek kulübesindeki tartışma kamerada
Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Benfica, Alexander Djiku, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi rüyasına veda etti. Karşılaşmaya, sarı-lacivertli iki yıldızın yedek kulübesindeki görüntüsü damga vurdu. O anlar sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar paylaşımları yorum yağmuruna tuttu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde Benfica ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi rüyasına veda ederek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Maçın tek golünü kaydeden isim Kerem Aktürkoğlu olurken, karşılaşmaya damga vuran başka bir an daha yaşandı.

ARKASINDAN BİR ŞETLER FIRLATTI

Müsabakanın 66'ncı dakikasında Archie Brown, yerini Jhon Duran'a bıraktı. İngiliz yıldız oyundan çıkarken yedek kulübesinde oturan Alexander Djiku'ya elini uzatmadı. Djiku, bu durumun ardından Brown'un arkasından bir şeyler fırlattı.

Kameralara yansıyan bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Benfica maçına damga vuran olay! Yedek kulübesindeki tartışma kamerada - 1. Resim

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Futbolseverler, sosyal medyada kısa sürede yayılan o anları paylaşım ve yorum yağmuruna tuttu. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

"Fener çöktü onu kimse ayağa kaldıramaz artık"

"Boyle takim olmazzz futbolu bilen birileri olmali"

"Şu anı gören oldumu Djiku ve brown ? Şu olay bile rezillik takım içi savaş daha lig yeni başladı yazık"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İlkokul 1. Sınıflar için ihtiyaç listesi ne, kitaplar ücretli mi? İşte alınması gerekenler...Bu kadarına da pes... Çoluk çocuk dinlemediler! Büyük Çamlıca Camii'nde öpüştüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zeka Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini belirledi! - SporYapay zekadan "aman" dedirten kura tahmini!Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası çok sert sözler! "Bu senaryoyu Aziz Yıldırım yazsa..." - Spor"Bu senaryoyu Aziz Yıldırım yazsa..."Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor - SporTrendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyorKerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli oldu - SporKerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli olduNihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü! Sözleri olay oldu: Hangi bankayla çalışıyor? - SporNihat Kahveci'den olay sözler! "Hangi bankayla çalışıyor?"Büyük gün geldi! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Sporİşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
Sonraki Haber Yükleniyor...