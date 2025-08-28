Benfica maçına damga vuran olay! Yedek kulübesindeki tartışma kamerada

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde Benfica ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi rüyasına veda ederek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Maçın tek golünü kaydeden isim Kerem Aktürkoğlu olurken, karşılaşmaya damga vuran başka bir an daha yaşandı.

ARKASINDAN BİR ŞETLER FIRLATTI

Müsabakanın 66'ncı dakikasında Archie Brown, yerini Jhon Duran'a bıraktı. İngiliz yıldız oyundan çıkarken yedek kulübesinde oturan Alexander Djiku'ya elini uzatmadı. Djiku, bu durumun ardından Brown'un arkasından bir şeyler fırlattı.

Kameralara yansıyan bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Futbolseverler, sosyal medyada kısa sürede yayılan o anları paylaşım ve yorum yağmuruna tuttu. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

"Fener çöktü onu kimse ayağa kaldıramaz artık"

"Boyle takim olmazzz futbolu bilen birileri olmali"

"Şu anı gören oldumu Djiku ve brown ? Şu olay bile rezillik takım içi savaş daha lig yeni başladı yazık"