Benfica'dan fotoğraflı 'Kerem' mesajı! "Aktürkoğlu çok 'sinirli"

Benfica, Portekiz Ligi’nde Tondela’yı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ancak maçın ardından gündemi, sahaya yedek başlayan ve 67. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu belirledi.

BENFICA'DAN 'KEREM' PAYLAŞIMI

Portekiz basını, Kerem’in maç sırasında sinirli bir tavır sergilediğini öne sürerken, sosyal medyada da bu yorumlar hızla yayıldı. Benfica kulübü ise iddialara hızlı bir cevap verdi.

Gece saatlerinde yaptığı paylaşımda, milli futbolcunun maça girerken gülümsediği fotoğrafları paylaşarak Kerem’in sinirli olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Benfica'nın sosyal medya hesabından paylaşılan 6 saniyelik video için "Aktürkoğlu çok 'sinirli" mesajı yazıldı.

Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan genç futbolcunun bu açıklamayla hem sahadaki performansına hem de kamuoyundaki imajına dikkat çekildi.