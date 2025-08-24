Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benfica'dan fotoğraflı 'Kerem' mesajı! "Aktürkoğlu çok 'sinirli"

Benfica'dan fotoğraflı 'Kerem' mesajı! "Aktürkoğlu çok 'sinirli"

Benfica, Portekiz Ligi’nde Tondela’yı 3-0 yenerken Kerem Aktürkoğlu gündem oldu. Portekiz basını, milli futbolcunun maçta sinirli bir görüntü sergilediğini iddia etti. Ancak Benfica kulübü, gece saatlerinde yaptığı paylaşımda Kerem’in maça girerken gülümsediği anları göstererek bu yorumlara cevap verdi.

Benfica, Portekiz Ligi’nde Tondela’yı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ancak maçın ardından gündemi, sahaya yedek başlayan ve 67. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu belirledi.

BENFICA'DAN 'KEREM' PAYLAŞIMI

Portekiz basını, Kerem’in maç sırasında sinirli bir tavır sergilediğini öne sürerken, sosyal medyada da bu yorumlar hızla yayıldı. Benfica kulübü ise iddialara hızlı bir cevap verdi.

Benfica'dan fotoğraflı 'Kerem' mesajı!

Gece saatlerinde yaptığı paylaşımda, milli futbolcunun maça girerken gülümsediği fotoğrafları paylaşarak Kerem’in sinirli olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Benfica'nın sosyal medya hesabından paylaşılan 6 saniyelik video için "Aktürkoğlu çok 'sinirli" mesajı yazıldı.

Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan genç futbolcunun bu açıklamayla hem sahadaki performansına hem de kamuoyundaki imajına dikkat çekildi.

