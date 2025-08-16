Benfica'ya taviz yok! Kerem askıda, yeni isimler masada

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Benfica’nın Kerem kurnazlığına, bonservis teklifinde yüzde 25 indirimle cevap veren Fenerbahçe, Portekiz ekibinin bu şoku sindirip cevap vermesini beklerken, kendini garantiye almayı da ihmal etmiyor.

Sarı-lacivertliler, Kerem transferinin gerçekleşmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak, Dorgeles Nene için Salzburg’la pazarlığa yoğunlaştı. 22 yaşındaki Malili millî oyuncu için Jose Mourinho’nun onayıyla Alman ekibinin kapısını çalan sarı-lacivertliler, masaya 15 milyon avro artı bonuslu bir teklifle oturdu.

Salzburg, Nene’yi satmaya sıcak.

KOÇ: ÜÇ TRANSFER DAHA

Fenerbahçe, Arsenal’le anlaşmaya vardığı Oleksandr Zinchenko için Jose Mourinho kozunu devreye soktu. Portekizli çalıştırıcı, 28 yaşındaki Ukraynalı sol beki arayıp takımının bir parçası olmaya davet etti. Fenerbahçe’ye, Real Sociedad’dan ayrılmak isteyen Japon Takefusa Kubo da teklif edildi.

Bu arada Başkan Ali Koç, “Profilimize uygun oyuncular üzerinde duruyoruz. İki kanat, bir orta saha çalışmalarımız var” açıklamasını yaparak taraftarı heyecanlandırdı.