Bennacer teklifi! Trabzonspor, Cezayirli orta saha için Milan ile masada

Süper Lig’de ilk üç maçını 1-0’lık skorla kazanan son sınavında ise Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, orta saha arayışına devam ediyor.

Son olarak öne çıkan isim ise İtalya pazarından. Bordo mavililerMilan’da kadro dışı bırakılan Ismael Bennacer için teklif gönderdi. Çizme ekibinin satmayı düşündüğü güncel piyasa değeri 15 milyon avro olan Cezayirli orta saha oyuncusu için kiralama önerisinde bulunuldu.

MENDY SEVİLLA'DA

AC Milan’ın önceliği satıp para kazanmak olsa da Fırtına, şansını deniyor. Son günlerde adı geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya ve Juventus ile birlikte Bologna ile de anılan Ismael Bennacer’in kulübüyle 2027’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Bu arada bordo mavililer orta saha oyuncusu Batista Mendy’nin Sevilla’ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. İspanyol ekibi sezon sonunda 7 milyon avro ödeyecek.

