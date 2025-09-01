Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Batista Mendy'den Trabzonspor'a veda: Yeni bir maceraya başladım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İspanya temsilcisi Sevilla ile transfer görüşmelerini tamamlamak için Türkiye'den ayrılan Fransız orta saha Batista Mendy, Trabzonspor’a veda etti. 

La Liga ekibi Sevilla'ya transferi için İspanya'da sağlık kontrolünden geçen Batista Mendy, Trabzonspor'a veda etti.

"BANA KATTIKLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Fransız asıllı ön libero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzon halkı, yeni bir maceraya başladım. Bana kattıklarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

83 MAÇTA 3 GOL

Trabzonspor'un 2 yıl önce Fransa'nın Angers kulübünden kadrosuna kattığı Mendy, bordo-mavili takımda çıktığı 83 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

