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Berkan’dan çifte katkı! Galatasaray’a sadece sahada değil masada da kazandırmış

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Berkan’dan çifte katkı! Galatasaray’a sadece sahada değil masada da kazandırmış
Berkan Kutlu, Galatasaray, Sacha Boey, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nasıl mı? Sacha Boey, Bayern Münih’e gitmek için rest çekip hiç ulaşılamadığı durumda Berkan Kutlu devreye girdi onu ikna etti ve kulübün kasasına 18 milyon değil 30 milyon avro girdi.

Cimbom’un son Karagümrük maçında galibiyet golünü atan Berkan Kutlu’nun daha önce de transferde Galatasaray’a yüklü miktarda katkı verdiği ortaya çıktı. O da Sacha Boey’in transferinde… Fransız sağ bekin, Bayern Münih’e gitmek için yönetime karşı tavır aldığında ve kimsenin de telefonlarına cevap vermediği zamanda Berkan Kutlu’nun devreye girdiği iddia edildi. Ve o zamanda Bundesliga devinin önerdiği rakam 18 milyon avroydu. İşte tam bu sırada Berkan Kutlu yakın dostu Boey ile özel görüşmeler yaptı ve ikna etti.

TİMUR AÇIKLAMIŞTI

G.Saray yönetimi adına görüşmeleri yapan Erden Timur o süreçle ilgili “Ben ‘Bayern, 25’in altında teklifle geliyorsa havaalanından geri dönsün’ dedim. Sacha da bunu protesto ediyor bunu gitmek için, sonrasında konuşarak hallettik” demişti. İşte o halletme işini yapan kişinin Berkan Kutlu olduğu belirtildi. Boey’in Cimbom’dan yana tavır değiştirmesi sonrasında sarı kırmızılı kulübün kasasına 18 milyon avro değil 30 milyon avro girmiş oldu. Bonuslar hariç. Özetle Berkan Kutlu’nun girişimleri ve dostane tavrı ciddi bir gelir sağladı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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