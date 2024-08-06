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Berke Akçam 400 metre engellide yarı finale kaldı, Yasmani Copello yarışamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Berke Akçam 400 metre engellide yarı finale kaldı, Yasmani Copello yarışamadı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletlerden Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletlerden Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına çıkamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engelli kategorisinin repesaj mücadeleleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Berke Akçam, 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporculardan Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.

Berke Akçam'ın serisinde Alman Joshua Abuaku ise ikinci olarak yarı finale kaldı.

Bu kategoride yarı final mücadelesi yarın saat 20.35'te yapılacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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