Beşiktaş Aboubakar'ı gönderip yerine Dortmund'dan Sebastian Haller'i alacak

Beşiktaş'ta golcü operasyonu başlıyor. Ciro Immobile'nin ardından kadrosuna bir yıldız daha katmak isteyen Kartal, Aboubakar'ı gönderip yerine Dortmund'dan Sebastian Haller'i almak için harekete geçti.

Beşiktaş transferde dur durak bilmiyor. Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve Can Keleş'i alan Kartal, forvet bölgesine bir takviye daha yapacak.

ABOUBAKAR GİDECEK HALLER GELECEK

Yıllık 3.2 milyon euro kazanan Aboubakar'ı göndermek isteyen siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün boşluğunu dolduracak ismi de buldu.

Fanatik'te yer alan habere göre, Aboubakar için Fransa ve Suudi Arabistan'dan teklifler geliyor.

Beşiktaş deneyimli futbolcusunu elden çıkararak Dortmund'un golcüsü Haller'i kadrosuna katacak.

Daha önce Haller için nabız yoklayan yönetim, yeniden atağa geçecek ve Alman kulübüne kiralama teklifini sunacak.

Geçen sezon Dortmund formasıyla 19 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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