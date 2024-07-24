Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş Aboubakar'ı gönderip yerine Dortmund'dan Sebastian Haller'i alacak

Beşiktaş Aboubakar'ı gönderip yerine Dortmund'dan Sebastian Haller'i alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş Aboubakar&#039;ı gönderip yerine Dortmund&#039;dan Sebastian Haller&#039;i alacak
Beşiktaş, Transfer Haberleri, Haller, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta golcü operasyonu başlıyor. Ciro Immobile'nin ardından kadrosuna bir yıldız daha katmak isteyen Kartal, Aboubakar'ı gönderip yerine Dortmund'dan Sebastian Haller'i almak için harekete geçti.

Beşiktaş transferde dur durak bilmiyor. Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve Can Keleş'i alan Kartal, forvet bölgesine bir takviye daha yapacak.

Beşiktaş Aboubakar'ı gönderip yerine Dortmund'dan Sebastian Haller'i alacak - 1. Resim

ABOUBAKAR GİDECEK HALLER GELECEK

Yıllık 3.2 milyon euro kazanan Aboubakar'ı göndermek isteyen siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcünün boşluğunu dolduracak ismi de buldu.

Beşiktaş Aboubakar'ı gönderip yerine Dortmund'dan Sebastian Haller'i alacak - 2. Resim

Fanatik'te yer alan habere göre, Aboubakar için Fransa ve Suudi Arabistan'dan teklifler geliyor. 

Beşiktaş deneyimli futbolcusunu elden çıkararak Dortmund'un golcüsü Haller'i kadrosuna katacak.

Beşiktaş Aboubakar'ı gönderip yerine Dortmund'dan Sebastian Haller'i alacak - 3. Resim

Daha önce Haller için nabız yoklayan yönetim, yeniden atağa geçecek ve Alman kulübüne kiralama teklifini sunacak.

Beşiktaş Aboubakar'ı gönderip yerine Dortmund'dan Sebastian Haller'i alacak - 4. Resim

Geçen sezon Dortmund formasıyla 19 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

r-1053579,1053544,1053538#

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul ve Samsun'dan kahreden haber! Kaderleri aynı oldu...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Spor yazarları Fenerbahçe'nin Lugano galibiyetini değerlendirdi! - SporLugano maçı sonrası flaş Mourinho sözleriLugano - Fenerbahçe maçının kahramanı Dzeko'dan Mourinho'ya övgü dolu sözler - SporDzeko'dan Mourinho'ya övgü dolu sözlerEdin Dzeko hat-trick yaptı! Fenerbahçe, Lugano'ya gol yağdırdı | Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu - SporFenerbahçe, Lugano'yu 38'lik Dzeko ile geçtiFenerbahçe'deki ilk resmi maçını kazanan Mourinho'dan sert tepki: Kabul edilemez - SporFenerbahçe'de ilk resmi maçına çıkan Mourinho'dan tepkiGalatasaray'dan sağ beke sürpriz hamle: Alexander Bah - SporGalatasaray'dan sağ beke sürpriz hamle: Alexander BahArda Güler'li Real Madrid, dünya futbol tarihine geçti! Açıklanan yıllık gelir dudak uçuklattı - SporArda Güler'li Real Madrid, dünya futbol tarihine geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...