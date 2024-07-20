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Beşiktaş, Arjantinli yıldız Correa'yı gündemine aldı! İspanyollar kararını verdi

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Beşiktaş, Arjantinli yıldız Correa&#039;yı gündemine aldı! İspanyollar kararını verdi
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği Angel Correa'yı transfer gündemine aldığı iddia edildi. İspanyol ekibin resmi teklif gelmesi halinde Correa'nın gidişine izin vereceği bildirildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş; savunma hattını Gabriel Paulista, hücum hattını ise Rafa Silva ve Ciro Immobile ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, kanat bölgesine transfer yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş'i imza aşamasına getiren Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'in önemli oyuncularından Angel Correa'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş, Arjantinli yıldız Correa'yı gündemine aldı! İspanyollar kararını verdi - 1. Resim

BEŞİKTAŞ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği Angel Correa'nın durumunu takip ediyor Haberde, oyuncu için henüz resmi bir teklif gelmediği ancak ilerleyen günlerden somut bir teklif gelebileceği belirtildi.

Beşiktaş, Arjantinli yıldız Correa'yı gündemine aldı! İspanyollar kararını verdi - 2. Resim

ATLETİCO OLUMLU CEVAP VERECEK

Yeni bir transfer politikası izleyen Atletico Madrid'in Correa için gelecek teklife olumlu cevap vereceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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