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Beşiktaş, Berkay Vardar ile yolları ayırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş, Berkay Vardar ile yolları ayırdı

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, genç oyuncu Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcusu Berkay Vardar ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

GEÇEN SEZON MOLDOVA 1. LİGİNDE OYNADI 

Beşiktaş altyapısından yetişen Berkay Vardar, geçtiğimiz sezonu Moldova 1. Lig ekiplerinden Sheriff'de kiralık olarak geçirdi. Söz konusu süreçte 6 Moldova 1. Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Moldova Kupası olmak üzere toplam 10 müsabakada 451 dakika forma şansı bulan Berkay, gol veya asist katkısı yapmadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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