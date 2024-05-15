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Beşiktaş, Di Maria hamlesinden sonra Sebastian Haller’e de kanca attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Di Maria hamlesinden sonra Sebastian Haller’e de kanca attı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arjantinli yıldız Di Maria ile prensipte anlaşan siyah beyazlılar Borussia Dortmund'un golcüsüne de göz dikti. Fildişi Sahilli yıldız için 10 milyon avro bütçe ayrıldı

MURAD TAMER'İN HABERİ -  Beşiktaş’ta transfer bombaları büyük ses getirecek. Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile el sıkışan ve transferin gerçekleşmesi için yeni teknik direktörünü bekleyen siyah beyazlılar, golcü takviyesi için de harekete geçti. Başkan Hasan Arat’ın görevlendirdiği transfer heyeti, Borussia Dortmund’un golcüsü Sebastian Haller’e gözünü dikti. Fildişi Sahilli yıldız, Dortmund’da yeterli süre almadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Alman devi de ayrılığa izin vermiş durumda. 

RAKİPLER VAR

Siyah beyazlı yönetim, 29 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmakta ısrarcı. Büyük ses getirecek transfer için 10 milyon avroluk teklif yapılması planlanıyor. Beşiktaş bu transferde belirlediği bonservis bedeliyle bir adım önde olsa da önemli rakiplerle de mücadele edecek. Haller’i Bundesliga’dan üç takımın istediği ve golcü oyuncunun bu teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Alman basınında çıkan haberlerde Haller’in Almanya dışına çıkmaya sıcak baktığı belirtildi. 

Kariyerine Auxerre’de  başlayan sonrasında  Utrecht, Frankfurt,  West Ham, Ajax ve  son olarak B. Dortmund  forması giyen  Haller için şu ana  kadar ödenen  toplam bonservis  bedeli 115 milyon avro.  En yükseği West Ham’ın  Frankfurt’a ödediği  50 milyon avro.

MASUAKU'NUN BİLETİ KESİLDİ

Beşiktaş yönetimi sık sık sakatlık yaşaması sebebiyle Arthur Masuaku ile yollarını ayırmaya karar verdi. Haziran 2025’e  kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için teklif beklenecek. Aksi durumda sözleşme feshedilecek. Siyah beyazlı yönetim sol bek transferi için Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı listesine aldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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