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Beşiktaş hazırlık maçında farka koştu! Genç yıldız adayından 2 gol

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş hazırlık maçında farka koştu! Genç yıldız adayından 2 gol
Beşiktaş, Slovenya, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Grazer AK'yi 5-1 mağlup etti. Yeni transfer Rafa Silva'nın golle tanıştığı karşılaşmada, altyapıdan yetişen Mustafa Hekimoğlu 2 gol attı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Avusturya takımlarından Grazer AK ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, geriye düştüğü karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

MUSTAFA HEKİMOĞLU'NDAN DUBLE

Beşiktaş'ın gollerini Mustafa Hekimoğlu (2), Rashica (2) ve Rafa Silva kaydetti.

IMMOBİLE SÜRE ALDI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Gabriel Paulista ve Rafa Silva karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İtalyan forvet Ciro Immobile ise karşılaşmada sonradan oyuna girdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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