Beşiktaş, Karabağ’ın sambacısını gözüne kestirdi! Juninho harekâtı

Avrupa Ligi’ndeki performansıyla beğeni toplayan 27 yaşındaki Brezilyalı, hücumun her bölgesinde görev yapmasıyla da Kartal’ın iştahını kabartıyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Gelecek sezon bambaşka bir kadroyla mücadele edecek olan Beşiktaş’ın transfer listesi kabarık. Siyah beyazlıların gündemine gelen yeni isimlerden biri de Karabağ’ın Brezilyalı yıldızı Juninho.

LEVERKUSEN'İ YIKACAKTI

Azerbaycan Premier Ligi’nde bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden kardeş ülkenin temsilcisi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yenilgisiz Leverkusen’e korku dolu anlar yaşatıp 4 dakika içinde yediği iki golle tura vede ederken, Juninho ön plana çıkmıştı. Brezilyalı iki maçta da attığı gollerle büyük beğeni topladı.

BAŞKAN BİTİRECEK

Beşiktaş transfer komitesinin gözdelerinden biri olan 27 yaşındaki oyuncu hücumun her bölgesinde forma giyebilmesiyle dikkati çekiyor. Azerbaycan temsilcisiyle bir sezonluk daha sözleşmesi olan Juninho’nun transferi için Başkan Hasan Arat devreye girdi. Siyah beyazlıların patronu, yakın ilişkiler içinde olduğu Karabağ’ın başkanı Abdolbari Gozal’le görüşerek transferi bitirmeye çalışacak. Güncel piyasa değeri 1 milyon avro olan oyuncunun bonservis bedeli için uygun bir rakama anlaşılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI SORULUNCA... SIR VERMEDİ

Beşiktaş’la transfer görüşmeleri yaptığı hakkında açıklamada bulunurken sır vermemeye çalışan Juninho, “Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Sadece başarılar yaşamaya devam etmek istiyorum” dedi.

LİSTEYE YENİ İSİM EKLENDİ EMRECAN YOLCU

∂ Beşiktaş’ta gönderilecekler listesine bir isim daha eklendi. Siyah beyazlılara 2022-23 sezonu başında transfer olan ancak yaşadığı ameliyat sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Emrecan Uzunhan ile yeni sezona devam edilmeyecek. Yönetim 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermek istiyor.